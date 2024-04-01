Gazze’de hastaneler mezarlığa dönüştü

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talep eden kararına ve tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusu dün Vusta kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda gazetecileri ve tehcir edilen Filistinlilere ait çadırları hedef aldı. 7 gazeteci yaralandı. 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 137'ye yükseldi. Çadırda Dünya Sağlık Örgütü için çalışan görevlilerin de olduğu kaydedildi. Şati Mülteci Kampı'nda bir bina ve merkezdeki en-Nasr ve er-Rimal mahallelerinde iki bina da İsrail'in hedefi oldu. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. İsrail güçleri, yine açlıkla boğuşan ve yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Gazze'nin merkezindeki Kuveyt Döner Kavşağı'nda yardım malzemelerinin teslim edilmesini bekleyen insanlara ateş açarak en az 17 kişiyi katlettiler. Yaklaşık 30 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 782'ye yükseldi.Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ni 14 gündür kuşatma altında tutan İsrail ordusunun, 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti. Hastane çevresinde hedef alınan evlerin sayısının 1050'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastanede ve çevresinde yüzlerce hastayı, yerinden edilmiş kişiyi ve sağlık personelini alıkoyup işkence ettiği belirtildi. Açıklamada, "İşgal ordusu hâlâ Şifa Hastanesi'nde insanlık dışı koşullarda, su, ilaç, yiyecek ve elektrik olmadan mahsur kalan 107 hastayı ve 60 sağlık personelini gözaltında tutuyor" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 26 personelinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.İsrail ordusunun saldırıları ve keskin nişancı kurşunlarıyla hedef alınan Filistinliler, uzman doktorların ekip halinde çalışarak gerçekleştirmesi gereken komplike ameliyatlara ihtiyaç duyuyor. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki hastaneler ise bu ameliyatların gerçekleştirilmesi için yeterli donanıma sahip bulunmuyor. Yaralı Filistinliler, gerekli tedavi imkânlarından yoksun oldukları için uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.İsrail'in saldırıların başında aldığı elektrik, su ve yakıt kesintisi kararı sonucunda Gazze Şeridi'ndeki su krizi, her geçen gün derinleşiyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinli, susuzluk kriziyle karşı karşıya kaldı. Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını zar zor karşılayan plastik "galonları" doldurmak için halen minimum düzeyde çalışan tuzlu su dolum yerlerine ve tuzdan arındırma tesislerine akın ediyor. Saatlerce uzun kuyruklarda bekliyorlar. Bazen su alamadan geri dönüyorlar. Açlık ve susuzluk krizinin hızlanacağı konusunda uyarılar yapıldı.Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Gazze'de insani yardıma erişimin garanti edilmesi ve acil ateşkes yapılması çağrısında bulundu.Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Yardımcısı Enrique Mora, İsrail'in bir Filistin anavatanına olan ihtiyacı tanıması gerektiğini, aksi takdirde nihai bir felaket yaşanacağını söyledi.Filistinli Papaz Munzir İshak, Gazze'deki soykırımın normalleştirildiğini ve ABD'nin de İsrail'e silah sevkiyatı yaparak soykırımın suç ortağı olduğunu belirtti.Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere ve Almanya'nın katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fıtık ameliyatı olacağı açıklandı. Adalet Bakanı Yariv Levin, başbakan vekili olarak görev yapacak.