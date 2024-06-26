‘Gazze’de her gün savaş suçu işleniyor’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile basın toplantısında konuştu. Fidan, "İsrail, Gazze'de kelimenin tam anlamıyla bir etnik temizlik yapmaya devam ediyor. Gazze'de her gün bir yeni savaş suçu işleniyor. İsrail'in halen topraklarını genişletme peşinde koşmasına, Filistinli kardeşlerimizin topraklarını çalmasına sessiz kalmadık, sessiz kalmayacağız" dedi. Fidan, Ukrayna savaşı hakkında ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineledi. Fidan, "Ukrayna'nın işgaline karşıyız. Fakat şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu artık Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük bir savaş haline dönüşmeye başladı. Çok büyük küresel riskleri bünyesinde barındırıyor. Küresel bölünmelerin derinleştiğini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.