Gazze’de insanlar kirli su içiyor

UNRWA, dün yaptığı açıklamada Gazze'de durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek yaklaşık 4 kişiden 3'ünün kirli su kaynaklarından içtiğini belirtti. Mevcut durum sebebiyle bulaşıcı hastalıkların arttığını ifade eden UNRWA, "Gazze'deki kötüleşmenin hızı daha önce görülmemiş boyutlarda. Yaklaşık her 4 kişiden 3'ü kirli su kaynaklarından su içiyor. Bulaşıcı hastalıklar artıyor. 1.7 milyon insanın yerinden edildi ve birçoğu UNRWA tesislerinde barınıyor" dedi.

UNRWA ayrıca Han Yunus'ta çatışmaların sürdüğünü, binlerce sivilin halihazırda 1,4 milyon insanın bulunduğu Refah kentine kaçtığını duyurdu.

"NASSER HASTANESİ HİZMET DIŞI KALDI"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, dün Han Yunus'ta bulunan Nasser hastanesinin bir haftadır devam eden kuşatma sonucu hizmet dışı kaldığını duyurmuş ve yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Nasser hastanesi, bir hafta süren kuşatmanın ve devam eden baskının ardından hizmet dışı kaldı. DSÖ ekibinin, ortaklarla birlikte yakıt dağıtımı yapmak üzere hastane yerleşkesine ulaşmasına rağmen, hastaların durumunu ve kritik tıbbi ihtiyaçları değerlendirmek üzere hastaneye girmesine izin verilmemiştir. Hastanede halen yaklaşık 200 hasta bulunmaktadır. En az 20 hastanın sağlık hizmeti alabilmeleri için acilen başka hastanelere sevk edilmeleri gerekmektedir; tıbbi sevk her hastanın hakkıdır. Gecikmelerin bedeli hastaların hayatlarıyla ödenecektir. Hastalara ve hastaneye erişim kolaylaştırılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.