Gazze’de kaybeden İsrail kaosu bölgeye yayıyor

İşgalciİsrail, 103 gündür yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde hedeflerine ulaşamadı. Hamas'ı bitirme emellerinden hâlâ çok uzak noktada olan İsrail, Gazze'yi süresiz işgalini de başaramadan bazı yerlerden çekilmeye başladı. Gazze'deki başarısızlığın ardından Tel Aviv yönetimi kaosu bölgeye taşımanın peşinde.Soykırım ile suçlanan ve uluslararası kamuoyunun da sırt çevirdiği İsrail, çatışmaları Ortadoğu'da yaymaya çalışırken, en büyük destekçisi ABD'yi de yanına çekiyor. ABD medyası bu duruma dikkat çekiyor. Washington Post'ta "ABD'nin Ortadoğu'da karşılaştığı zorluklar artıyor" denildi. Wall Street Journal gazetesi de İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini belirtti. İşte İsrail nedeniyle bölgede artan gerilimdeki son gelişmeler:Philadelphi (Salahaddin) Koridoru gerilimi büyüyor. Mısır, İsrail'in koridoru ele geçirmeye teşebbüs etmesi durumunda Mısır'ın ulusal güvenliğini koruyacağını açıkladı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalarda 162 Hizbullah mensubu ile 10 İsrail askeri öldü. İsrail'in Gazze'den sonra öncelikli hedefi Lübnan olabilir.ABD ve İsrail'in ardından İran da iki ülkeyi füzelerle vurdu. Irak hükümeti, İran'ı, Erbil'e düzenlediği balistik füze saldırılarından dolayı BM'ye şikâyet etti.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Ürdün Sahra Hastanesi, İsrail'in sürekli bombalaması sonucu ağır hasar gördü.İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki İsrail, ABD ve İngiliz gemilerini hedef alıyor. ABD de Husilere saldırıyor. Uzmanlar, "ABD, Yemen'i ateşe atıyor" yorumunu yapıyor. ABD ayrıca Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine eklemeye hazırlanıyor.Gerginlik çemberine eklenen son ülke oldu. İran önceki gün Belucistan eyaletinde konuşlu bir gruba yönelik füze saldırısı düzenledi. İki çocuk öldü. Pakistan'dan dün "İran'ın saldırısına karşı verilecek yanıtta tüm seçenekler masada" açıklaması yapıldı. Pakistan, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı.