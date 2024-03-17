Gazze’de sahur katliami: 80 ölü

Gazze Şeridi'ne yaklaşık altı aydır ölüm yağdıran İsrail, mübarek ramazan ayında bile gece gündüz katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu önceki gece yine sahuru kana buladı. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde sivillere ait en az 12 evi hedef aldığını bildirdi. Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Nuseyrat'taki El-Cedid Mülteci Kampı'nın batısında Et-Tabatibi ailesine ait evi bombaladı, çoğu çocuk, aralarında hamile kadınların da bulunduğu 36 Filistinli hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı. İsrail ordusu, Gazze, Refah ve Nuseyrat kampına düzenlediği bombalı saldırılarda çok sayıda kişi öldü. Filistin resmi haber ajansı WAFA, gece boyunca süren saldırılarda en az 80 Filistinlinin öldürüldüğünü kaydetti.Bombalardan kaçanların açlıktan öldüğü Gazze'de insani kriz büyüyor. Gazze'ye bir ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Dominic Allen, "Gazze'deki durum tahayyül edebileceğiniz ve fotoğraflarda gördüğünüzden çok daha kötü" dedi. Allen, Gazze'de doktorların artık normal kiloda bir bebekle karşılaşmadığına, ölü doğumun yaygınlaştığına işaret ederek doktorların da insani ateşkes istediği mesajını verdi. Allen, "Gazze'de gördüğümüz insani kriz değil, insanlık krizi" ifadesini kullandı. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise Gazze'nin kuzeyindeki 2 yaş altındaki her 3 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor.Hamas'ın ateşkes teklifini dört kez reddeden, dünyanın çağrılarına kulak tıkayan Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah katliamı için harekete geçiyor. Netanyahu, ordunun bir milyondan fazla insanın sığındığı Gazze nüfusunun çoğunun sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik operasyon planını onayladı. Yapılan açıklamada, ordunun "operasyonel taraf ve halkın tahliyesi için hazır olduğu" belirtildi.