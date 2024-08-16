Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sivil terör

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 40 bini aştı. Birleşmiş Milletler'den (BM) "Gazze'de ölü sayısının 40 bini aştığı dünya karanlık bir aşamaya girdi" açıklaması geldi. İşgal askerleri Gazze Şeridi'nin her bir karışında katliamlar yaparken yerleşimci Yahudi teröristler ise Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıyor.İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı yaklaşık 3 bin 500 nüfuslu Filistinli Cit Köyü, Filistinlilerin topraklarını gasp eden fanatik İsrailli yerleşimcilerin son hedefi oldu. Bir kısmı silahlı 100 kadar İsrailli, Cit Köyü'ne baskın düzenledi. Filistinliler, yerleşimcilerin tek tip üniforma giydiklerini, yüzlerine maske taktıklarını aktardı. Silahlı İsrailli grup, Filistinlilere, evlerine, araçlarına taş ve silahla saldırdı, 4 ev ve 6 aracı molotof kokteylle ateşe verdi.Filistinliler, yerleşimcilerin saldırısı sırasında İsrail askerlerinin köyün etrafını sardığını, itfaiye, sağlık ekiplerinin geçişine izin vermediğini aktardı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsraillilerin açtığı ateş sonucu 23 yaşındaki Reşid Mahmud Abdulkadir Sedde'nin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Toprak gasp eden İsraillilerin saldırısında 7 Ekim'den bugüne 18 Filistinli öldü. İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında ise 7 Ekim 2023'ten bu yana 629 Filistinli hayatını kaybetti.İSRAİL ordusu, defalarca yerinden ettiği Gazzelilerin 1 milyondan fazlasını sıkıştırdığı El-Mevasi'nin bazı yerlerine saldırı başlatacağını ilan edip buradan da çıkmalarını istedi. İsrail'in Gazzelileri sıkıştırdığı El-Mevasi'ye düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 4 Filistinli öldü.İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor. BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.