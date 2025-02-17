Gazze’de su krizi: Acil yardım bekliyoruz

İsrailsaldırılarıyla altyapısı tamamen kullanılamaz hale gelen Gazze'de suya erişim imkanı kalmadı. SABAH'a konuşan Cibaliye Belediye Başkanı Mazn Al-Najjar, yaşanan krize ilişkin yardım çağrısında bulundu. Yaşanan su kıtlığının günlük yaşamlarını aksattığı belirten Mazn Al-Najjar, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyeler olarak, topluluklarımızı ciddi şekilde etkileyen, artan su krizine acilen çözüm bulma ihtiyacını hissediyoruz. Kuzey Gazze halkı, temel bir insan hakkı olan temiz suya erişim konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Su kıtlığı günlük yaşamı aksatıyor, halk sağlığını, tarımı ve geçim kaynaklarını etkiliyor ve yerel kaynaklar üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Uluslararası toplumun, temiz suya erişim dahil olmak üzere temel insan hakları mücadelemizde bizimle dayanışma içinde olmasının zamanı geldi. Tüm yetkilileri bu krizin çözümü için acil destek sağlamaya ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.