Gazze’de vahşet sürüyor

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapmaya devam ediyor. İsrail ordusu son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 52 Filistinli daha hayatını kaybetti, 118 Filistinli de yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Bir arada bulunan Filistinli gruba, İsrail topçuları tarafından ateş açıldı. Böylece İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 586'ya çıktı.