Gazze’deki barbarlığı gölgelemeye çalışıyorlar

İşgalciİsrail, Gazze Şeridi'nde hedeflerine ulaşamadı, uluslararası kamuoyunda büyük tepki görüyor, Netanyahu ve Savaş kabinesi birbirine girdi. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davası karar aşamasında. ABD ile tüm destekçileri çıkmazda. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri iki devletli çözüm için bastırıyor. Siyonist İsrail böylesi bir çıkmaza girmişken kaosu bölgede yayma stratejilerini devreye soktu. Yemen, Lübnan, Ürdün, Mısır, Irak, Suriye, İran, Pakistan, Yemen... Bölgede her gün yeni bir saldırı yaşanıyor. Ancak çatışmaların yayılma riski İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri sürdürdüğü katliamları gölgeliyor. İşte son zamanlarda Batı medyasında arka planda kalan Gazze'de yaşanan bazı kan dondurucu vahşetler..İsrail savaş uçaklarının Refah'ta bir ailenin evini bombalaması sonucu 19 kişi öldü.Filistinli Ümmü Muhammed, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında iki oğlunu birer gün arayla toprağa verdi.Batı Şeria'da dördü kardeş, yedi Filistinli genci öldürdüler.Dün bir gazeteciye daha katlettiler.İsrail'in saldırılarından sonra Gazze'de düşük yapma oranı yüzde 300 arttı.İsrail, Gazze'deki El-İsra Üniversitesi'ni havaya uçurdu.İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerden çekilirken geride büyük yıkım bıraktı.Gazze Şeridi iletişim ve internetsiz altıncı günü geride bıraktı.BM'ye göre dünyadaki "en aç" her 5 kişiden 4'ü bugün Gazze Şeridi'nde.Yerlerinden edilenler su kıtlığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor.