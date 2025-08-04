Gazze’deki durum kritik noktaya ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Starmer ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardım gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devleti'ni tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

EUROFIGHTER SATIŞI DA ELE ALINDI

Görüşmeye ilişkin İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ise Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'deki "korkunç" durumu sonlandırmaya yönelik somut adımlar atmaması ve uzun vadeli bir barışa bağlılık göstermemesi halinde ülkesinin, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulundan önce Filistin devletini tanıyacağını anlattı. Açıklamada, liderlerin, İngiltere'de üretilen Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı için yeni bir ihracat anlaşması imzalanmasına yönelik son gelişmeleri de konuştuğu ve yeniden görüşmeyi sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.