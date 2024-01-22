Gazze’deki hükümet: İsrail ordusu Han Yunus’taki 5 sığınma merkezinde 30 bin kişiyi hedef aldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama paylaşıldı.

İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, sığınma merkezlerindeki insanlar başta olmak üzere Filistin halkına yönelik tüm suçların sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna vurgu yapılan açıklamada, dünyaya savaşın bitmesi için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.