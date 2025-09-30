Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Sağlık Çöküşün Eşiğinde!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilgili tüm taraflara acil çağrıda bulunarak, tıbbi yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını ve sağlık hizmetlerinin tamamen çökmesinin önlenmesini istedi.

İsrail'in, Gazze'deki hastanelere acil tıbbi yardımın ulaştırılmasını engellemesinin, hastaların durumunu daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilaç ve sağlık malzemesi krizinin kritik seviyeye ulaştığı, sağlık ekiplerinin görevlerini yerine getirmekte büyük zorluk çektiği kaydedildi.

KAPALI SINIR KAPILARI BÜYÜK BİR KRİZE YOL AÇTI

Bakanlık, İsrail'in mart ayından bu yana sınır kapılarını kapatarak, bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini neredeyse tamamen engellediğini hatırlattı. Bu durumun, sağlık sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açtığı vurgulandı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 hastaneyi, 96 sağlık merkezini ve 197 ambulansı hedef aldı.