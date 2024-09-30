Gazze’deki soykırımı unutturmak istiyorlar

Siyonist İsrail rejiminin dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde yaptığı 'soykırım' bir yılı geride bırakıyor. 360 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 17 bini çocuk 41 bin 615 kişiyi katleden, 1,9 milyon Filistinli sivili zorla yerinden eden, hastaneleri yerle bir eden, tıbbı malzemeler ile gıdaların bölgeye ulaşmasını engelleyen, su kaynaklarını kesen işgalci İsrail ordusu, tüm hukuk tanımaz ve insanlık dışı eylemlerini unutturmak için yeni cepheler açıyor. Uzmanlar, günlerdir Lübnan'da yeni katliamlara imza atan ve kara saldırısına hazırlanan ve Suriye ile Yemen'i de vuran İsrail'in çatışmayı bölgeye yayma çabasının dikkatleri Gazze Şeridi'nden başka yönlere çekme girişimi olarak değerlendiriyor.Yaklaşık bir yıldır küresel çapta tepkilerin odağında olan İsrail, dünyayı Filistin topraklarında işlediği suçlardan uzaklaştırmak istiyor. Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, sokaklardaki, sosyal platformlardaki ve medyadaki imajını düzeltmek, küresel kaygının da ağırlığını değiştirmek için bölgedeki çatışma çemberini genişletiyor. Bu durum İsraillileri de rahatsız ediyor. İsrail basınından Haaretz'de yer alan haberde, İsrail'in savaşı kuzeye taşımasıyla Gazze'deki durumun unutulacağı belirtildi. Rehine aileleri, Gazze'de çok sayıda rehineyi kendi katleden ve diğerlerini de kurtaramayan İsrail'in Lübnan saldırısı ile rehinelerin unutulacağından korkuyor.Lübnan'da yeni cephe açan İsrail, Gazze'deki katliamlarına ara vermeden devam ediyor. İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı hedef aldı. Savaş uçakları Deyr el-Belah kentinin El-Bereke bölgesinde "El-Adini" ailesinin evini bombaladı. Bu saldırıda anne, baba ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik aile yok oldu. İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, Es-Sabra ve Ez-Zeytun mahallelerine şiddetli topçu bombardımanını yoğunlaştırırken, Üniversite Koleji ve 8. Cadde civarında askeri araçlardan ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.Fetih Hareketi, heyetlerinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gerçekleştirdiği "soykırım savaşını" ve Filistin uzlaşısını sağlamayı görüşmek üzere yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas liderleriyle görüşeceğini duyurdu.İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde 57 dönüm araziye el koyduğu bildirildi. Son dönemlerde askeri ve güvenlik gerekçeleriyle arazilere el koyma işlemlerinin arttığı ve eylül ayında, "askeri talimatla" 10 yere el konulduğu belirtildi. Özellikle Binyamin Netanyahu hükümetinin başa geldiği 2022'den bu yana, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail yönetimi ve gaspçı İsrailliler tarafından topraklara zorla el konularak yerine Yahudiler için konut inşası faaliyetlerinde büyük bir artış yaşandı. İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rusya'nın Suriye'de terörle mücadele gerekçesiyle başlattığı askeri müdahalenin 9. yılına ilişkin rapor yayımladı. Raporda, Rusya'nın "terörle mücadele" bahanesiyle başlattığı askeri müdahalede çoğu muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden olmak üzere 2 bin 55'i çocuk en az 6 bin 969 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda, İngilizce yayın yapan birkaç medya kuruluşunda çalışan gazeteci Vefa Ali el-Adeyni'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 174'e yükseldi.