Gazze’den dünyaya açılan pencere oldu... Filistinli Azaiza, İsrail’in katliamlarını dünyaya duyuruyor

Gazze'deki günlük yaşamın fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan Motaz Azaiza, 25 bin takipçili hesabından Gazze'nin bilinmeyen yüzünü gösterirdi. Ancak yıllar boyunca fotoğrafları pek fark edilmedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, onu bir anda savaş muhabirine çevirdi. Evine düzenlenen saldırıda, ailesinden 15 kişiyi kaybetti.
HABER KANALLARINA REFERANS OLDU
Yaşadığı acıyı "Dünya bizim mücadelemizi bilmeli" diyerek kamerasına sarılan Azaiza, bölgede yaşananları, sosyal medya hesaplarından anbean dünyaya aktarıyor. Azaiza'nın paylaşımları sonrası, takipçi sayısı 14 milyona yaklaşırken videoları milyonlarca kez izlendi. Tüm uluslararası haber kanalları, onun paylaştığı görüntüleri referans almaya başladı.
Kente birkaç saat elektriğin gelmesiyle insanların gösterdiği olağanüstü çaba, Azaiza'nın en fazla etkileşim alan paylaşımları arasında yerini aldı.
Azaziza, yaptığı açıklamada, "Filistinliler 75 yıldır eziliyor. Dünya bizim mücadelemizi bilmeli. Gazze, eskiden bir cennet gibiydi. Şimdi ise cehenneme döndü. Salıncaklarda oynayan çocukları, gülümseyen yaşlıları, doğa ve deniz manzaralarını, güzel Gazze'mi çok özledim." diyor.