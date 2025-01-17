Gazzeli doktor: Erdoğan’ın çabası ateşkesi getirdi

Siyonist İsrail'in, yeni doğan bebekleri sistematik bir şekilde öldürdüğünü tüm dünyaya duyuran Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fadya Malhis, ateşkesi SABAH'a değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü etkin diplomasinin İsrail'i dünya kamuoyu nezdinde köşeye sıkıştırdığını kaydeden Malhis, "Bu ateşkes sürecinde Sayın Erdoğan'ın ve Türkiye'nin çabası büyük. Erdoğan'ın her platformda Gazze'nin hakkını savunması, uluslararası camiayı harekete geçirdi. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Batılı devletler bize sırtını çevirdi. Bize hiç destek olmadılar. Allah'a inanıyoruz ve başarı bizimdir" dedi.