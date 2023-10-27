Gazzeli doktorlardan ‘burada kalacağız’ şarkısı

İsrail 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde hastaneleri, ambulansları, yardım malzemelerini ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Gazze'deki doktorlar ise bombalara meydan okuyarak görevlerinin başından ayrılmıyor. Her türlü zorluk ve tehdide rağmen can kurtaran doktorlar, zulme karşı da sessiz kalmıyor. Aksa Şehitleri Hastanesi doktor ve sağlık personeli, hastane önünde toplanarak 'Sevfe Nebka Huna' isimli ezgiyle haykırdı: Burada kalacağız, acılar bitene kadar... Burada kalacağız, acılar bitene kadar. Burada yaşayacağız. Melodiler elbet daha güzel olacak...