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Haberler Dünya Haberleri ‘Gazzeli kurbanları yok sayamazsınız‘
Giriş Tarihi: 13.7.2024

‘Gazzeli kurbanları yok sayamazsınız‘

‘Gazzeli kurbanları yok sayamazsınız‘
Amerikan The Washington Post gazetesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile NATO'nun kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmenin ilk kısmını yayımladı. Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki insanlık dışı saldırıları karşısında takınılan tavır arasındaki farkın bir çifte standart ve ayrımcılık olduğunu belirtti. Kurtulmuş "Filistinli kurbanları Ukraynalı kurbanlara eşit kabul etmezseniz bu, insanlık içerisinde bir tür hiyerarşi kurmak istediğiniz anlamına gelir. Bu da kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.
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‘Gazzeli kurbanları yok sayamazsınız‘
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