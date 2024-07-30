Gazzeliler yine sürgünde

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 39 kişi artarak 39 bin 363'e yükseldi. Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insanları zorla tahliye ettiği bölgeler dün itibariyle yüzde 86'ya yükseldi. Dolayısıyla Gazze'de artık sadece yüzde 14'lük bir alan 'güvenli bölge' olarak kaldı. Siyonist İsrail rejimi daha önce defalarca kez güvenli bölge ilan ettiği alanlarda da katliamlar yapmıştı. Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir bölümünü El-Mavasi bölgesine zorla sürmüş durumda. İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü saldırılarda evleri yıkılan ve bu nedenle barınma merkezleri ve okullara sığınmak zorunda kalan Filistinliler, bu mekanların aşırı kalabalık olması ve hijyen sıkıntısı nedeniyle evlerinin enkazında yaşamayı tercih ediyor. Saldırıların sürdüğü 10 ay içinde defalarca yerinden edilen Filistinliler, önceleri güvenli olduğunu düşündükleri okul, hastane ve barınma merkezlerine akın etti. Binlerce yerinden edilen kişiye ev sahipliği yapan bu merkezlerde, altyapının tahrip olması ve temizlik maddelerine erişimin kısıtlı olması nedeniyle hastalıklar yayılmaya başladı.Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesinde yatan 6 yaşındaki Enes et-Tatar, yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir su deposunu imha etti. Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'deki cezaevlerinde Filistinliler'e işkence yapıldığını yazdı.