Gazze’nin altı da üstü de acı kaplı: Enkazlar cesetlerle dolu

Terörist İsrail ordusu, 74 bini aşkın Filistinliyi katlettiği Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sivillerin ve çadırların bulunduğu bölgeleri bombaladı. Bir kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ise saldırılarda 1417 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 964 kişi de yaralandı. Katil İsrail'in ağır bombardımanla yerle bir ettiği Gazze'deki enkazların üstünde on binlerce Filistinli zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verirken enkazların içi ise binlerce Filistinlinin cenazeleriyle dolu. Gazze'deki devasa yıkıma yer veren İngiliz The Guardian gazetesi, enkazlarda yaklaşık 10 bin kişinin cenazesinin olduğunu belirtti.

18 YILLIK SAVAŞLARIN 20 KATI

Gazze'de 61 bin ton moloz olduğu belirtilen haberde, yolların açılması ve yıkılmış yapıların temizlenmesi için başlatılan çalışmaların çok zor ilerlediği kaydedildi. Çalışmaların, normal bir yıkım veya temizlik operasyonundan farklı bir nitelik taşıdığı ve ekiplerin bir yandan tonlarca molozu kaldırırken diğer yandan insan kalıntılarını aradığı ifade edildi. Ayrıca, patlamamış mühimmat tehlikesi nedeniyle de çalışmaların çok zorlukla ilerlediği vurgulandı. Ortaya çıkan tablonun, Gazze'nin toparlanmasının ne kadar zor olacağını gösterdiği ifade edildi. İçinde canların, anıların ve patlamamış İsrail bombalarının gömülü olduğu enkazın kaldırılmasının modern tarihin en büyük temizlik operasyonlarından biri olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Filistin Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, "Gazze'deki toplam moloz miktarının 61 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, son 18 yılda dünyadaki tüm savaşlarda oluşan moloz miktarının yaklaşık 20 katı" diyerek Gazze'deki İsrail yıkımının boyutunun büyüklüğünü vurguladı.

FAŞİST BAKAN: BATI ŞERİA'YI GAZZE'YE ÇEVİRİN

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin günden güne arttığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Gazze'ye çevrilmesini istedi. Faşist bakan, ateşkese rağmen saldırılarla hedef aldıkları Gazze Şeridi'ndeki yıkımın bir benzerinin Batı Şeria'da da yapılmasını ve Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyinin ilhak edilmesini istedi.

İSRAİL'DE SEÇİM SAVAŞI

İsrail'de 5 muhalefet lideri, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini değiştirmek için seçimlere kadar birlikte hareket etme ve seçim sonrası ortak hükümet kurma kararı aldı. Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman "27 Ekim'de katliam hükümetini devireceğiz, İsrail Devleti'ni normal hayata ve doğru yola döndüreceğiz" dedi. Netanyahu ise ortak hareket etme kararı alan muhalefetin "Arap partilerinin desteğiyle" hükümet kuracağı iddiasında bulundu.

SAĞLIKÇILAR 150 HAFTADIR GAZZE İÇİN YÜRÜYOR

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 150 haftadır sürdürüyor. Yağmur, kar kış demeden aralıksız devam eden protestolara vatandaşlar da katılıyor. Faruk KÜÇÜK/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör