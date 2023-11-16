Gazze’nin geleceğini tartışmaya başladılar

İsrail ve ABD'nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmesinin ardından Gazze'yi "uluslararası bir gücün kontrol etmesi" konusunda hemfikir olduğu ileri sürüldü. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico ise Almanya'nın, Gazze'de İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler'in kentin kontrolünü alması gerektiğini önerdiğini yazdı. Öte yandan İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ikinci ayına giren saldırılarda, bölgede yeniden Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme planlarını dillendiriyor. Ordunun Gazze'ye girmesiyle İsrail basını ve sosyal medyada, Gazze'nin daha önce işgal edildiği yıllarda yerleşim bölgelerine verilen "Gush Katif" ifadesi kullanılıyor.