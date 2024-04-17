Gazze’nin mucizeleri

İsrail'in tüm vahşetine rağmen, Gazze halkı umudunu hiç kaybetmiyor. Gazze'de doğan yeni bebekler, umut dolu isimleriyle savaşın ortasında bir direniş ve yeniden doğuşun sembolü oluyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de doğan 25 binden fazla bebek, ailelerinin umut dolu tercihleriyle 250 farklı isimle adlandırıldı. En çok tercih edilenler; Gazze, Gökyüzü, Hayat, Mucize ve Vatan isimleri oldu. Enkaz ve yıkıntılar arasında doğan bebeklere verilen bu isimler, umut ışığı olarak görülüyor. Savaşın ortasında doğan bebekler, Gazze'nin yeniden doğuşunu temsil ediyorlar. Onların isimleri, bir kimlik olmanın ötesinde, bir direniş hikâyesinin başlangıcı gibi görülüyor. Ayrıca, şehit olan akrabalarının ve sevdiklerinin isimleri de bebeklere verilerek kaybettiklerinin anıları yaşatılıyor ve onurlandırılıyor.