Gazze’ye internet sunacak Musk’a İsrail’den tehdit

İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge ile tüm iletişimin kopmasına neden oldu. Elon Musk sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elon Musk'a teşekkür ederken İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise Musk'a tepki gösterdi. İsrailli bakan, "Gazze'ye internet sağlama girişimiyle her yolu kullanarak mücadele edeceğiz" dedi. Öte yandan Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.İsrail, sosyal medyadan dezenformasyon çalışması yürütüyor. En son "Hamas'ın propagandası: 3 farklı yerde aynı çocuk" başlığıyla bir çocuğun görseli kullanılarak İsrail'in saldırılarda çocukları öldürmediği yalanı yayılmaya çalışıldı. Çocuğun Suriye'deki bir bombardımana maruz kaldığı ortaya çıktı.İsrail'in Gazze'de kara harekâtına hazırlandığı dönemde güvenlik kaynakları, bölgedeki yüzlerce kilometere uzunluğunda olduğu belirtilen Hamas tünellerinin yok edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. Euronews'te yer alan habere göre, İsrail'in tünel tespitine büyük yatırım yaptı ancak etkisiz hale getiremediği, ağır hava bombardımanlarında tünel altyapısına çok az zarar verildiği kaydedildi. Kısa süre önce serbest bırakılan İsrailli bir rehine tüneller için "Bir örümcek ağına benziyordu'' demişti.Yunan basını, hükümetin, üslerinin kullanımında ABD'ye "insani amaçlı çalışmalar" için kolaylık sağlama kararı aldığını ileri sürdü. ABD'ye ait unsurların, "Orta Doğu'da kargaşa çıkması durumunda, vatandaşların bölgeden tahliyesi için kullanılacağı" vurgulandı.