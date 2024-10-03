Gazze’yi imha kampına çevirdiler

Siyonist İsrail rejimi, Gazze Şeridi'ndeki soykırımında yeni bir vahşet planını devreye soktu. İran'ın balistik füzeleri ile sarsılan, Lübnan'a karadan giremeyen, Suriye'de Rusya'nın hava savunması ile karşılaşan ve Yemen'den atılan drone'larla vurulan İsrail, Gazze'yi ise imha kampına çevirdi.7 Ekim 2023'ten beri katliamlarına devam eden İsrail, soykırımın birinci yılı yaklaşırken özellikle güvenli bölge olarak ilan ettiği alanlara saldırmaya başladı. İşgalci İsrail askerleri ekim ayının başından beri sivillerin toplandığı bölgeleri vuruyor.Sözde güvenli bölgeler ölüm koridorlarına dönüştü. Son dört günde zorla evlerinden tahliye edilenlerin sığındığı bölgelere yönelik saldırılarda 100'e yakın kişi öldü.363 gündür sren saldırılarda can kaybı 41 bin 788 oldu.Gazze Şeridi'ndeki okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı.11 binden fazla öğrenci öldü.Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok ettiler.Filistinli makamlar İsrail'in bir yıl süren soykırım sırasında 902 Filistinli ailenin tüm üyelerini öldürdüğünü açıkladı.İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle Müslümanlara ibadete kapattı. İsrailli onlarca gaspçı ise Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.AVRUPA Parlamentosu'nda (AP) Müslüman karşıtı tutumlarıyla bilinen Fransız siyasetçiler, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'in İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin halkına destek açıklamalarını öne sürerek, üniversite ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden Erasmus+ programının iptal edilmesi için AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazdı.önce Instagram aracılığıyla İsrail aleyhindeki paylaşımlara sansür uygulayan ABD merkezli Meta şirketi, bu kez WhatsApp'ta skandala imza attı. Ankara'da yaşayan ve isminin paylaşılmasını istemeyen L.H., bir arkadaşına İsrail'in hayali sınırlarını içeren Arz-ı Mevud haritasının görüntüsünü WhatsApp üzerinden gönderdi. L.H.'nin hesabı anında kullanıma kapatıldı. Talep üzerine WhatsApp'tan gönderilen mesajda, "WhatsApp destek ekibi, hizmet koşullarımıza uymayan herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol etmek için hesap bilgilerinizi gözden geçirecek" denildi. WhatsApp'ın kişisel hesapları hangi yöntemle incelediği kafaları karıştırdı./ANKARAHamas lideri İsmail Haniye'nin ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da öldürülmesinden önce ateşkesi kabul ettiği ortaya çıktı. Lübnan Dışişleri Bakanı "Nasrallah, öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti" dedi. Bu açıklama Batı'nın kontrolünde İsrail'in ateşkes oyununu deşifre etti. Haniye'nin 31 Temmuz'da öldürülmesinden önce ABD ve Avrupa, Gazze'de ateşkes çağrısı yapmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da kabul ettiği açıklandı. Ancak İsrail kimsenin beklemediği sırada Haniye'yi Tahran'da İran Cumhurbaşkanlığı törenine katıldıktan sonra öldürdü. İsrail, Nasrallah'ı öldürmeden önce de Batı, Lübnan'da ateşkes çağrısı yaptı. Yine Netanyahu'nun kabul ettiği açıklanmıştı. Ancak İsrail bu kez Netanyahu BM'deyken Nasrallah'ı Beyrut'ta öldürdü.