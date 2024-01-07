Gazze’yi yaşanmaz hale getirdiler

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen işgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Hastane ve mülteci kampları da dahil her noktayı hedefe koyan İşgal ordusu, 22 bin 722 kişiyi katletti. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Gazze Proje Koordinatörü Jacob Burns, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonrasında, "Gazze'nin yok olduğunu" söyledi.17 Aralık'ta Gazze'ye ulaşan Burns, "Filistinliler için sahadaki korkunç tabloyu" aktardı. Burns, "Gazze yok oldu. Geriye çok bir şey kalmadı. Üzgünüm, Filistinlilerin burada tekrar yaşaması zor" ifadelerini kullandı. Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçerken "büyük bir şok" yaşadığını kaydeden Burns, insanların araçlarına bir yiyecek bulma ümidiyle baktığını anlattı. Burns, "Gazze'de en büyük sorunlardan birisi, çok yaralı var ve hastaneler kaos içerisinde. (Nasır Hastanesi) Artık bir hastane değil, daha çok bir sığınma kampı" dedi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Korkunç 7 Ekim saldırılarının ardından geçen 3 ayda Gazze ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü" dedi.