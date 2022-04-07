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Giriş Tarihi: 7.4.2022 18:37

Geçtiğimiz gün Biden'a sarılmıştı: Pelosi Covid-19'a yakalandı

AA
Geçtiğimiz gün Biden’a sarılmıştı: Pelosi Covid-19’a yakalandı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Covid-19'a yakalandı. Şu anda herhangi bir belirti göstermediği bildirilen Pelosi'nin önceki gün Biden'a sarıldığı öğrenildi.

Pelosi'nin Özel Kalem Yardımcısı Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, 82 yaşındaki Pelosi'nin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.

Hammill, "Pelosi şu anda herhangi bir belirti göstermiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi tam aşılı ve destek dozunu da oldu." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ GÜN BİDEN'A SARILMIŞTI

Pelosi'nin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi doğrultusunda karantina altında kalacağını belirten Hammill, Pelosi'nin herkesi aşı olmaya davet ettiğinin altını çizdi.

Pelosi, önceki gün Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden'a sarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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Geçtiğimiz gün Biden'a sarılmıştı: Pelosi Covid-19'a yakalandı
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