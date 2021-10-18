Gelen raporlar sümen altı edildi

NATO'da
Genel Sekreter Jens Stoltenberg
'den sonra en yetkili isim olan Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı John Manza
, NATO'nun Afganistan
'daki başarısızlığının gerekçelerini tek tek aktardı. Manza, "Afganistan'dan Dersler" başlıklı bir sunum yaptı. TBMM NATOPA üyesi milletvekillerinin de takip ettiği sunumun benzerinin Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısında da verileceği öğrenildi. Raporda öne çıkanlar şöyle:
DEMOKRASİ İLERİ HEDEFMİŞ:
Başka bir ülkede demokrasi yaratmak için savaşa girmek ileri bir hedefmiş.
ÇIKIŞ HESAPLANAMADI:
Misyonumuz zaman içinde 140 bini buldu. Böyle genişleyince, ülkeden çıkışın daha da zor olacağını hesaplayamadık. Irak
'ta ders aldık.
CEPHE RAPORLARI SÜMEN ALTI:
Cepheden NATO karargâhına raporlamalar sorunlu. Altı ayda bir alandan misyon raporları geliyor. Hem de raporlar sulandırılıyor.
BASMAKALIP AÇIKLAMALAR:
Tüm ülkelerin temsilcileri başkentlerinden gelen basmakalıp açıklamaları okumakla yetiniyor.
YEREL HÜKÜMETİN YERİNİ ALDI:
Bölgesel kalkınma timleri kurduk. İyi fikirdi ama pratikte işlemedi. Bu ekipler, bölgelerinde ekonomik kalkınmaya destek vereceklerdi ama yerel hükümetin yerini aldılar.
ÇOK PARAYLA ÇÖZERİZ SANDIK:
Ülkenin kalkınmasına etkimiz çok düşük kaldı. Çok para akıtarak akıllı, zeki gençlerden iyi ülke yöneticileri yetiştirebiliriz sandık.
KADINLARI TEHLİKEYE ATTIK:
Asker ve polis güçlerinin yüzde 8'i kadın olsun diye kural getirdik. Onlar da bizim tavsiyemiz diye yaptı. Ama şimdi o kadınların hayatları tehlikede.
TERÖR İÇİN GÜVENLİ BÖLGE OLABİLİR
NATO yetkilisi Manza, Afganistan'da terör örgütlerinin aktif olduğunu belirterek, "İç savaşa sürüklenebilir. Terör örgütleri için yeniden güvenli bölge haline dönüşmemesi için işbirliğine ihtiyaç var" dedi.
RUSYA, NATO TEMSİLCİLİĞİNİ ASKIYA ALDI
RUSYA
'NIN NATO misyonunda görevli 8 kişinin akreditasyonunun NATO tarafından iptal edilmesine Moskova
'dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, 1 Kasım itibarıyla ülkesinin söz konusu temsilcilikteki faaliyetlerini askıya alacağını belirtti. Lavrov, iletişim kanallarının kapatılmasının ardından, NATO'nun, istemesi halinde Rusya ile ülkenin Brüksel
'deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtti. NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve geçen yıl muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi nedeniyle gerilmişti.