Genç çift, çocuklarının gözü önünde acımasızca katledildi

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili konuşan yakınlardaki bir komşu, pek fazla bir şey görmediklerini söylerken, olayın park yeri kavgasından dolayı meydana geldiği iddia edildi. Talihsiz çiftin yakınları, özellikle Jenny'in çok nazik ve iyi kalpli olduğunu söyleyerek yaşananlardan dolayı yıkıldıklarını belirtti. Çevrede oturan 67 yaşındaki bir adam ve oğlu şüpheli bulunarak tutuklandı.