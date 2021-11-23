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Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:17 Son Güncelleme: 23.11.2021 15:25

Genç çift, çocuklarının gözü önünde acımasızca katledildi

Genç çift, çocuklarının gözü önünde acımasızca katledildi

İngiltere'de yaşanan korkunç olayda, genç çift 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde acımasızca öldürüldü. Şans eseri çocuklara bir şey olmadığı tespit edilirken, olayla ilgili 67 yaşındaki bir adam ile oğlu tutuklandı.

İngiltere'nin Taunton ketine yaşayan Stephen ve Jenny Chaplle çifti, evlerinde ölü bulundu. Çiftin cansız bedenlerini bulan mahalle sakini, vücutlarında yaralar olduğunu tespit etti.

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ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen polis korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Evde çiftin iki çocuğu bulunurken, cinayetin çiftin 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde işlendiği tespit edildi. Öte yandan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili konuşan yakınlardaki bir komşu, pek fazla bir şey görmediklerini söylerken, olayın park yeri kavgasından dolayı meydana geldiği iddia edildi. Talihsiz çiftin yakınları, özellikle Jenny'in çok nazik ve iyi kalpli olduğunu söyleyerek yaşananlardan dolayı yıkıldıklarını belirtti. Çevrede oturan 67 yaşındaki bir adam ve oğlu şüpheli bulunarak tutuklandı.

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Genç çift, çocuklarının gözü önünde acımasızca katledildi
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