Gençler sosyal medya yasağına karşı çıktı

Avustralya'da gençler, 16 yaş altına sosyal medya yasağına itiraz etti. Sosyal medyaya yaş sınırlaması getirilmesine karşı çıkan "Digital Freedom Project" isimli bir grup 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan yasağa karşı harekete geçti. Grup, yasanın çok ileri gittiğini öne sürdü. İki temsili gençle açılan dava ile yasa ülkenin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkeme'ye taşındı. 15 yaşındaki gençler, iletişim özgürlüklerinin ihlal edildiğini savunarak, yasanın hak ihlali olduğunu belirtti. Davanın gündeme gelmesinin ardından İletişim Bakanı Anika Wells, hükümetin geri adım atmayacağını belirtti. Yasanın, TikTok, Snapchat, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarını kapsayacak.