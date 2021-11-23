Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage'yi askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Güler ve Rage, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN PAYLAŞIM

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından Organeral Güler'in Tuğgeneral Rage'yi karşıladığı törene dair görüntülere yer verdi.