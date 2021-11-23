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Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:32 Son Güncelleme: 23.11.2021 14:34

Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü

DHA
Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü

Genel Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, askeri törenle karşıladığı Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage'yi askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Güler ve Rage, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN PAYLAŞIM

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından Organeral Güler'in Tuğgeneral Rage'yi karşıladığı törene dair görüntülere yer verdi.

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Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü
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