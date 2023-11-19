Gerçekleri duymak acıttı

İsrail yalanlarına sözcülük yapan batı medyası Başkan Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde Filistin'deki katliamlarla ilgili gerçekleri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yüzüne haykırması sonrası hazımsızlık manşetleri attı. Bild gazetesi "Erdoğan'ın Scholz ile havuç ve sopa oyunu" başlığını atarak Türkiye'nin Almanya gibi holokost konusunda İsrail'e borcu olmadığını söylemesinin siyaset oyunu olduğunu öne sürerek hazımsızlığını hadsizlikle satırlara taşıdı. Alman ARD televizyonu "Sahnede net görüş ayrılığı" başlığıyla yayınladığı haberde "Erdoğan'ın Gazze'de her şeyin yerle bir edildiğine" ilişkin sözlerine yer verdi. Welt gazetesindeki yorumda da Erdoğan'ın siyasette çok profesyonel olduğu kaydedildi. Scholz'un, basın toplantısından sağ kurtulduğu için mutlu olduğunu belli ettiği de vurgulandı. Zeit gazetesi Scholz için "diplomatik değil korkakça" değerlendirmesi yaptı. Fransız Le Figaro gazetesi, "Erdoğan, Berlin'de Yahudi karşıtlığına karşı mücadele eden bir lider" yorumunu yaparken İngiliz BBC de "Almanya, barış için Türkiye ile birlikte çalışmalı" dedi.