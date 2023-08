Geri dönüşler hızlandı: El Bab’da hayat yeniden yükseliyor

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde TSK tarafından DAEŞ terör örgütünden temizlenen El-Bab, aradan geçen 6,5 yılda Türkiye'den gönüllü geri dönüşlerin merkezi haline geldi.2022 Ağustos ayından bu yana büyük ölçekli saldırının olmadığı kentte, hareketli ticari hayatın yanı sıra 3 üniversite, 3 PTT şubesi ve çok sayıda sağlık kuruluşu bulunuyor.Türkiye'nin desteği ile hızla toparlanma sürecine giren El-Bab'da, bölge halkının kendi kaynaklarıyla inşaatlar yükseliyor, çarşılarda ise her çeşit ürün kolaylıkla bulunabiliyor.Bilinen aksine, hayatın en önemli yapı taşı olan kadınlar üniversitelerden yerel meclise kadar her alanda önemli görevler üstleniyor.Mehmetçik tarafından 2017 yılında özgürleştirilen El-Bab'da, o tarihten bu yana 230 bin kişi El-Bab Nüfus Müdürlüğü'nden kimlik kartı çıkarttı. Bu rakamın büyük bir kesimini ise son 1 senedeki gönüllü geri dönüşler kapsıyor.İstihdam imkanı, ticari hareketlilik, belediye faaliyetleri ve şehir mimarisi sebebiyle güvenli bölgedeki diğer yerleşim yerlerine kıyasla her alanda daha önde olan El-Bab, kültürel faaliyetleri ve spor turnuvaları ile de adından söz ettiriyor.Türkiye her alanda olduğu gibi bu konuda da yerel meclise yol gösterici bir rol üstlenirken, kentteki asıl hareketlilik ise akşam 7'den sonra başlıyor. Gece boyu çarşıları ve dükkanları dolduran bölge halkı, savaş korkusu ile kendini eve hapsetmiyor.Şehirde eğitim veren Gaziantep Üniversitesi, El-Meali Üniversitesi ve Başakşehir Üniversitesi'nin yanı sıra yerel mecliste de görev alan El-Bab kadınları, yalnızca gündüz değil, gecenin istenilen saatinde de dileği gibi gezebiliyor.El-Bab Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşu bulunan kentte yeni inşaatlar da bir bir yükseliyor. Öte yandan dünyada Türkçeyi ve Türk kültürünü yaymaya devam eden Yunus Emre Enstitüsü de yaklaşık 2 yıldır El-Bab'da önemli etkinliklere ve eğitimlere imza atıyor.Yunus Emre Enstitüsü'nün yanı sıra Türkiye ile koordineli şekilde hareket eden STK'lar da şehirde birçok kültürel organizasyonlar düzenleyerek hem gençleri ve çocukları çağdaş bir anlayışla sosyalleştiriyor hem de kent kadınlarını iş hayatına dahil ediyor.2022 yılının ağustos ayından bu yana büyük ölçekli bir saldırıya maruz kalmayan El-Bab, her geçen gün biraz daha yaralarını sararak toparlanmaya devam ediyor.Bölge halkı ise Türkiye'nin kente olan katkısını hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirerek her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk halkına şükranlarını sunuyor.Çatışmalarda harabeye dönen camileri, hastaneleri, kültür merkezlerini ve devlet binalarını tek tek yeniden ayağa kaldırarak bölgeye nefes aldıran Türkiye, bu süreçte kente Millet Bahçesi dahi kazandırarak El-Bab halkının gönlünü fethetmişti.