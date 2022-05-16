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Giriş Tarihi: 16.5.2022 14:57

Gerilim tırmanıyor! Rusya, NATO'ya girmeye karar veren İsveç ve Finlandiya'ya ne yapacak?

AA
Gerilim tırmanıyor! Rusya, NATO’ya girmeye karar veren İsveç ve Finlandiya’ya ne yapacak?

İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararının ardından tüm dünyanın gözü Türkiye ve Rusya'ya çevrildi. Bu süreçte iki ülkeyi de tehdit eden Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. İki ülkenin de NATo'ya girmesinin onları güçlü kılmayacağını söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Rusya'nın kararı, iki ülkenin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılımının ne gibi somut sonuçlara yol açacağına bağlı olacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararının bu ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini söyledi. Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARI OLACAK"

Askeri gerilimin genel seviyesinin artacağını ve bu alandaki öngörülebilirliğin azalacağını belirten Ryabkov, mevcut durumun Finlandiya ve İsveç yönetiminin geniş kapsamlı sonuçları olacak hatası olduğunu ve bu ülkelerdeki karar vericilerin seviyesini gösterdiğini ifade etti.

"BAZI HAYALİ FİKİRLER VAR"

Ryabkov "Mevcut durumda ne yapılması gerektiğine dair bazı hayali fikirler için sağduyunun feda edilmesi üzücü." ifadesini kullandı.

"GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRMEYECEĞİ ÇOK AÇIK"

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararının ardından dünyadaki durumun kökten değişeceğini savunan Ryabkov, "Bizim için, bu karar sonucunda Finlandiya ve İsveç'in güvenliğini güçlendirmeyeceği tamamen açıktır." diye konuştu.

NE YAPACAKLAR?

NATO'nun genel konfigürasyonundaki değişiklikten sonra Rusya'nın güvenliğini tam olarak nasıl sağlayacağının ayrı bir konu olduğunu ifade eden Ryabkov, "Rusya'nın kararı, iki ülkenin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılımının ne gibi somut sonuçlara yol açacağına bağlı olacak." dedi.

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Gerilim tırmanıyor! Rusya, NATO'ya girmeye karar veren İsveç ve Finlandiya'ya ne yapacak?
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