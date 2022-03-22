Gıda krizi tüm Avrupa’yı sarıyor! Belçika’dan sonra İspanya ve Almanya da alarm verdi

Yağ, un, buğday ve unlu karışımların satışı, 3 adetle sınırlanırken, kısıtlamalara rağmen marketlerde ayçiçeği yağı ve un bulunamıyordu.

İSPANYA VE ALMANYA'DA KIRMIZI ALARM

Belçika'da yaşanan kriz, İspanya ve Almanya'da görülmeye başlandı. İspanya'da, panik alışverişinde en çok rağbet gören ürünlerden olan ayçiçek yağlarının en fazla bir adet 5 litrelik olacak şekilde alınabileceği söylenmişti.