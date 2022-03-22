Gıda krizinden sonra sıra onlara geldi! ABD’de temizlik ürünleri kilitli dolaplarda satılıyor

Birkaç yıldır tüm dünyayı vuran ekonomik kriz, uluslararası alanda pek çok ülkeyi derinden etkiledi. Avrupa'da yaşanan gıda krizi Rusya Ukrayna savaşı ile daha da artarken, başta Belçika olmak üzere pek çok ülkede süpermarketin raflarının boş kaldığı görüldü.

ÜRÜNLER KİLİTLİ DOLAP ARKASINDA

ABD'den ise gıda krizine ek olarak başka ürünlerde de sıkıntı olduğu görüldü. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde temizlik ürünlerinin kilitli dolapta satıldığı görüldü.