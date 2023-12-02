‘Gidecek yer kalmadı’

Katilordusunun yeni saldırılarının hedefinde bu kez Gazze'nin güneyi var. Daha önce "güvenli" denilerek binlerce Filistinlinin sürgün edildiği Han Yunus başta olmak üzere güneydeki diğer bölgeler yoğun bombardımana tutuluyor. İsrail ordusu dün de yeni bir sürgün haritası yayınladı. Mesajda Cibaliye ve Şucaiye'deki bazı mahallelerde yaşayanlara Gazze kenti de dahil, farklı bölgelere gitmeleri söylendi. Han Yunus'takilerin de Mısır sınırındaki Refah'a gitmesi istendi. Han Yunus sakini Amal Abu Dagga, "Evlerimiz bombalandı.Yaşadığımız alan tamamen yok edildi" dedi. Filistinli gazeteci de Han Yunus'e sığınanların yeni sürgün rotası hakkında "İnsanlar öfkeli ve çaresiz. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Hastaneler, BM'nin merkezleri, okullar ya da evler. Güneyde 1 milyondan fazla insan her yere sığınmış durumda. Gidilecek yer kalmadı" dedi. Son 24 saat içinde 50'den fazla hava saldırısının düzenlendiği Han Yunus'ta insanlık dışı şartlar altında yeniden sığındıkları yerlerden sürgün edilenler soğuk havanın artmasına karşılık battaniye, yiyecek ya da içecek olmadan yine yollara düşüyor. 5 çocuk babası Hossam Al Maghrabi, "Güneye sürgün edildik ve şimdi yine bilmediğimiz bir yere tecrit ediliyoruz" dedi.