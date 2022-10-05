Giderler 10 kat arttı! Almanya’da gelen fatura şoke etti! Kepenk kapatıyorlar

Almanya'da yüksek doğalgaz ve elektrik faturaları nedeniyle küçük ve orta ölçekli şirketler bir bir kepenk kapatıyor. Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Herxheim'de kasaplık yapan Walter Adam, elektrik sözleşmesinin 31 Aralık'ta dolacağı için kendisine yeni sözleşme gönderildiğini söyledi ve "Elektrik faturamda 10 kat artış var.

GELEN FATURA ŞOKE ETTİ

Şu an ayda elektrik için 1700 euro ödüyordum. 1 Ocak'tan itibaren 17 bin euro ödeme öngörüldü" dedi.