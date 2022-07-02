İsviçre merkezli ETH Zürih Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarınca geliştirilen bir cihaz, sınırlı hareket kabiliyeti olan kişilere umut oldu. Uzmanlar giyilebilir kas icat etti. Independent'ın haberine göre söz konusu cihaz, kullanıcısına ekstra kas tabakasının ayrıcalıklarını sağlıyor. Bu icatla sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişilere yeteneklerini geri vermeyi amaçlayan araştırmacılar, bu yenilikçi cihazı, "Küçük bir kutunun eşlik ettiği, üst kolları da saran bir tür yelek" diye niteliyor. "Myoshirt" diye adlandırılan yumuşak "giyilebilir harici kas", kullanıcının hangi hareketi yapacağını otomatik algılıyor. Böylece hareketin gerektirdiği yükün bir kısmını tam anlamıyla üstlenebiliyor.