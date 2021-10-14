Gizemli hastalık onlarda da görüldü! ABD elçiliğinde kırmızı alarm!

ABD'nin Bogota Büyükelçisi Philip Goldberg tarafından büyükelçilik çalışanlarına gönderilen mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının konuyla yakından ve hassas bir şekilde ilgilendiği kaydedildi. Büyükelçilikte şu anda bilinen iki vaka olduğu, başka kişilerin de durumdan etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, söz konusu haberi doğrudan teyit etmekten kaçınırken, "Bu konuda kurumlar arası yollarla gelen her haberi oldukça ciddiye alıyoruz." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Havana Sendromu'ndan etkilenen kişilere daha çok tıbbi yardımın sağlanması için hazırlanan kanunu imzaladığını anımsatan Psaki, hastalığa ilişkin daha fazla bilgiye ulaşmak için tüm kurumların çalıştığının da altını çizdi.

HAVANA SENDROMU

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.