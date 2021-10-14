Gizemli patlama sesinin nedeni belli oldu! Bilim insanlarından açıklama geldi

The New York Times'ın haberine göre uzmanlar gizemli patlamaya neyin sebep olduğunu bildiğini düşünüyor. Uydu görüntüleri bir meteorun patlamadan önce New Hampshire'ın üstünden geçerek, yüksek bir sese neden olduğunu gösteriyor.
Normalde patlama sesinin bir depremden kaynaklandığı tahmin ediliyordu, ancak bölgede deprem olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamıştı.
The New York Times, Orionid ve Draconid meteor yağmularının devam ettiğini belirtti. Ulusal Hava Durumu Servisinde çalışan uzmanlar, bir meteorun havada patladığını ve parçalandığını belirtiyor. Şimdi de bu meteorun parçalarını ve neden olduğu ateş toplarının izlerini arıyorlar.
Diğer yandan bilim insanları, gök taşlarını gözlemlemeye ve araştırmaya devam ediyor. Dev bir göktaşı Dünya'ya çarparsa insanlığın sonunu getirebilir. Bunun en büyük örneği dinozorlar olarak gösteriliyor. 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan devasa bir asteroid dinozorları yeryüzünden silmişti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu konuda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
NASA, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen misyon kapsamında dünyanın yörüngesine yakın bir asteroidle planlı çarpışma gerçekleştirmesi için yeni uzay aracı fırlatacağını duyurdu.
Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle, 23 Kasım'da California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak uzay aracıyla, ilk defa yeryüzüne düşme ihtimali olan gök cisimlerine karşı bir savunma sistemi test edilecek.