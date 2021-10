Gizemli patlama sesinin nedeni belli oldu! Bilim insanlarından açıklama geldi

The New York Times'ın haberine göre uzmanlar gizemli patlamaya neyin sebep olduğunu bildiğini düşünüyor. Uydu görüntüleri bir meteorun patlamadan önce New Hampshire'ın üstünden geçerek, yüksek bir sese neden olduğunu gösteriyor.

Normalde patlama sesinin bir depremden kaynaklandığı tahmin ediliyordu, ancak bölgede deprem olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamıştı.

The New York Times, Orionid ve Draconid meteor yağmularının devam ettiğini belirtti. Ulusal Hava Durumu Servisinde çalışan uzmanlar, bir meteorun havada patladığını ve parçalandığını belirtiyor. Şimdi de bu meteorun parçalarını ve neden olduğu ateş toplarının izlerini arıyorlar.