Gizli hapishanelerde ağır işkence

İsrailli askerlerin Gazze'de alıkoyduğu Filistinliler, gizli hapishanelerde türlü işkencelere maruz kalıyor. Gazze'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail hapishaneleri ve kamplarındaki esirlerin durumuyla ilgili 7 Ekim'den beri benzeri görülmemiş karartma uygulandığı ve çoğunun meçhule doğru gittiği kaydedildi. Esirlerin, Negev Çölü'ndeki "Sede Teman" gibi gizli kamplarda tutuldukları, kötü muamele gördükleri ve özellikle ilk günlerde her türlü ağır ve sistematik işkenceye uğradıkları, sorgu sırasında darbedilme ve ellerinden iple bağlanarak yükseğe asılma gibi pek çok işkenceye maruz bırakıldıkları bildirildi.