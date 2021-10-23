Göçmen değil toplama kampı

YUNANISTAN'IN göçmenlere uygun gördüğü insanlık dışı uygulamalar dünya basınının gündeminden düşmüyor. İngiliz Daily Mail
gazetesi, Sisam Adası
'nda binlerce göçmenin tutulduğu bölgeyi 'mahkûm kampı'na benzetti. Haberde kamp, "Tel örgüyle çevrili bu kampta göçmenlerin konterynerleri numaralandırılmış. Silahlı polislerin nöbeti altında yemek saatleri megafonlardan anons edilerek yapılıyor" şeklinde tasvir edildi. Katar
merkezli Al Jazeera
kanalı da Yunanistan'ın göçmenlere yönelik katı politikalarını irdeledi. Haberde Atina yönetiminin göçmenleri kötü şartlarda tutarak uluslararası hukuku yok saydığı belirtildi.