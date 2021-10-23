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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Göçmen değil toplama kampı

Göçmen değil toplama kampı
YUNANISTAN'IN göçmenlere uygun gördüğü insanlık dışı uygulamalar dünya basınının gündeminden düşmüyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, Sisam Adası'nda binlerce göçmenin tutulduğu bölgeyi 'mahkûm kampı'na benzetti. Haberde kamp, "Tel örgüyle çevrili bu kampta göçmenlerin konterynerleri numaralandırılmış. Silahlı polislerin nöbeti altında yemek saatleri megafonlardan anons edilerek yapılıyor" şeklinde tasvir edildi. Katar merkezli Al Jazeera kanalı da Yunanistan'ın göçmenlere yönelik katı politikalarını irdeledi. Haberde Atina yönetiminin göçmenleri kötü şartlarda tutarak uluslararası hukuku yok saydığı belirtildi.
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Göçmen değil toplama kampı
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