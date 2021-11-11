Göçmen krizinde tehditler arttı

Avrupa
'daki
insanlık dramı sürüyor. Binlerce göçmen, Polonya
- Belarus
sınırında günlerdir zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken, Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı tehditler artıyor. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
, Batı'nın Belarus'a yaptırım uygulamadan önce, Belarus üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz sevkiyatını "düşünmesi" gerektiğini belirterek, "Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?" dedi.