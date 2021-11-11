Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Göçmen krizinde tehditler arttı
Giriş Tarihi: 12.11.2021

Göçmen krizinde tehditler arttı

Göçmen krizinde tehditler arttı
Avrupa'daki insanlık dramı sürüyor. Binlerce göçmen, Polonya - Belarus sınırında günlerdir zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken, Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı tehditler artıyor. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın Belarus'a yaptırım uygulamadan önce, Belarus üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz sevkiyatını "düşünmesi" gerektiğini belirterek, "Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçmen krizinde tehditler arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA