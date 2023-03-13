Göçmen teknesi alabora oldu 30 kayıp

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri önceki akşam saatlerinde Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumun yaptığı bildirim ve Libya makamlarının destek talebi üzerine harekete geçti. Libya'nın yaklaşık 100 mil açığında alabora olan bir teknedeki 17 kişi kurtarıldı. Ancak 30 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Göçmenlerin bulunması için iki ticari geminin denizden ve Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) ait devriye uçağının havadan çalışma yaptığı öğrenildi. İtalya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada operasyonun İtalyan arama kurtarma bölgesinin sınırları dışında olduğu, diğer ulusal deniz kurtarma ve koordinasyon merkezlerinin konuya kayıtsız kalmadığı vurgulandı. Öte yandan 26 Şubat'ta İtalya'nın Steccato di Cutro beldesi açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasında ölenlerin sayısı da 79'a yükseldi. Üzerinden iki hafta geçen olay sonrasında dün 3 kişinin cesedi daha bulundu.