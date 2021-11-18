Göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki kampı boşalttı

LUKAŞENKO'DAN MERKEL'E ALMANYA'YA İNSANİ KORİDOR ÖNERİSİ

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede göçmen krizinin sona ermesi için bir mekanizma önerdiğini anlatan Eysmont, "Bu mekanizmaya göre, Avrupa Birliği kampta bulunan 2 bin mülteci için insani koridor oluşturuyor. Geriye kalan 5 bin kişinin de vatanlarına dönmesi için mümkün olduğunca ve dilerlerse yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz ve Angela Merkel, anlaşmaya göre, Almanya'ya insani bir koridor düzenlenmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler yapacak." ifadelerini kullandı.