Göçmenlere Yunan zulmü: 1 ölü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Edirne sınırında devriye timleri tarafından 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaşıldığı bildirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta ölen kişinin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildiği, cesedin ise savcılık talimatı ile otopsi yapılmak üzere Edirne Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

MSB, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıklarını aktardıkları videoyu da paylaştı. Görüntülerdeki kişiler, dört gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı.

Yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını söyleyen göçmenler, aynı durumda yüzlerce kişinin halen Yunan birliklerinin elinde yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.