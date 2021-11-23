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Giriş Tarihi: 24.11.2021

‘Göçmenleri 12 bin km uzağa göndermek lazım’

‘Göçmenleri 12 bin km uzağa göndermek lazım’
İNGILTERE ile Fransa arasında yaşanan krizlerin ardından, İngiltere'ye göçmen geçişlerinde rekor artış yaşandı. Göçmenlik yetkilileri son iki hafta içinde iki kez binden fazla düzensiz göçmenin İngiltere kıyılarına ulaştığını açıklarken ülkede Manş Denizi'nden geçen göçmenlerle nasıl mücadele edileceği tartışılıyor. Guardian gazetesine konuşan Ashfield'ın muhafazakar politikacısı Lee Anderson, "Falkland Adaları'na gönderilmelerinden yanayım. Bunları caydırmanın tek yolu bu. Onlara, 'Buraya gelirseniz 12 bin km uzağa gönderilirsiniz' demek lazım" dedi.
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‘Göçmenleri 12 bin km uzağa göndermek lazım’
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