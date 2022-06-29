Göçmenleri köle yaptılar

Yunanistan'da göçmen zulmü sürüyor. Daha önce devlet eliyle işledikleri insanlık suçları defalarca kanıtlanan Atina yönetiminin 'köle politikası' da ortaya çıkarıldı. Buna göre Yunanistan, göçmenleri zorla kullanarak diğer mültecileri de zorla Türkiye'ye geri itiyor. Bu suçu ortaya çıkaranlar Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD Report Munchen ve The Guardian basın kuruluşları oldu.Yaptıkları ortak çalışmaya göre Yunan sınır güvenlik birimleri, mültecileri Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderirken zorla yine mültecileri kullandı. Bunun karşılığında da göçmenlere kısa çalışma vizesi verildi. Zorla çalıştırılan göçmenler ayrıca Avrupa'nın kuzeyine doğru yolculuklarına devam etme şansı yakaladı. "Maşa" ya da "köle" olarak Yunan polisinin kullandığı göçmenlere ulaşan gazeteciler, sığınmacıların Türkiye'ye gönderilirken nasıl bir yöntem izlendiğini de ortaya çıkardı. Yunanistan'a ulaşan sığınmacıların öncelikle saatlerce ya da birkaç gün sınır karakollarında tutulduğunu, ardından da kamyonlarla Meriç Nehri'ne götürüldüğünü söyleyen "işbirlikçi mülteciler", orada beklediklerini ifade etti. "Polis, tanınmamam için yüzü örten bere takmamı söyledi" diyen Saber adlı mülteci, göçmenleri lastik botlarla Türkiye'ye zorla geri götürdüklerini belirtti.