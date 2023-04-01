Gökyüzüne tekerlekli sandalye çizdi

BİRLEŞİK Krallık'ta engelli pilot Russ Pinder, iki kişilik ultralight bir uçakla 27 Mart'ta kalkış yaptı. 1 saat 41 dakika süren uçuş Buckinghamshire'da başladı ve uçak, Towcester, Northampton, Daventry ve Lutterworth üzerinden geçti. Bu olağandışı rota, FlightRadar24'ün dikkatini çekti ve havacılık takip sitesi, bu rotanın görüntüsünü sosyal medyada yayımlayarak kimin yaptığını sordu. Kendisini "Twitter'daki Tekerlekli Sandalyeli Uçak Adamı" diye tanımlayan Pinder, "Bendim, sadece resim çizmeyi denemek istedim" yanıtını verdi. Flightradar24 ise "Bizim için gayet mantıklı!" diye cevapladı.