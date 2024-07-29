Golan’ı vuran füzeler Demir Kubbe’den geldi

İsrail ve Lübnan'ı savaşın eşiğine getiren Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının Hİzbullah tarafından yapılmadığı ileir sürüldü. Önceki gün 12 kişinin öldüğü Mecdel Şems'teki saldırının uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi. İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, Anadolu Ajansına'na yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi. Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkınin füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, tam ölçekli bir savaşın önlenmesi için Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlanması talebinde bulunarak, "Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası" dedi. Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısının Hizbullah tarafından yapıldığını savundu. Saldırıda "İran roketi kullanıldığı ve bunun Hizbullah'ın cephaneliğinde bulunduğunu" öne süren Marmorstein, "Cumartesi günkü katliam Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aşması anlamına geliyor. İsrail meşru müdafaa hakkını ve görevini kullanacak ve katliama yanıt verecektir" ifadelerini kullandı. Marmorstein, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi talebinde bulunarak, "Dünyanın, Lübnan için yıkıcı olacak tam ölçekli bir savaşı önlemesinin tek yolu, Hizbullah'ı Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası" dedi.İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına önceki akşam isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı. Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanırken İsrail ordusu dün Lübnan sınırında yer alan, Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı.BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, sadece Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor. Mavi Hat arasındaki bölgeler Hizbullah'ın askeri nüfuzu altında bulunuyor.