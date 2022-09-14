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Giriş Tarihi: 14.9.2022 12:39 Son Güncelleme: 14.9.2022 12:50

Google ve Meta'ya şok! Güney Kore'den görülmemiş ceza: 'Özel hayatın gizliliği ihlal edildi'

AA
Google ve Meta’ya şok! Güney Kore’den görülmemiş ceza: ’Özel hayatın gizliliği ihlal edildi’

Google ve Facebook, Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, Güney Kore'de para cezasına çarptırıldı. Kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları nedeniyle iki şirkete para cezası verildi.

Güney Kore'de Google ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle toplamda 72 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'nin Kişisel Bilgi ve Koruma Komisyonu, Google ve Meta uygulamalarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini bildirdi.

Komisyon, söz konusu şirketlerin kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettiği ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle, Google'a 50 milyon dolar, Meta'ya ise 22 milyon dolar para cezası verdi.

ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ CEZA

Söz konusu para cezaları, Güney Kore tarafından gizlilik yasası ihlalleri bağlamında şimdiye kadar uygulanan en yüksek ceza olarak kayda geçti.

Google ve Meta para cezaları hakkında henüz açıklama yapmadı.

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Google ve Meta'ya şok! Güney Kore'den görülmemiş ceza: 'Özel hayatın gizliliği ihlal edildi'
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