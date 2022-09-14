Google ve Meta’ya şok! Güney Kore’den görülmemiş ceza: ’Özel hayatın gizliliği ihlal edildi’

Güney Kore'de Google ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle toplamda 72 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.