Google ve Meta’ya şok! Güney Kore’den görülmemiş ceza: ’Özel hayatın gizliliği ihlal edildi’

Güney Kore'de Google ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle toplamda 72 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'nin Kişisel Bilgi ve Koruma Komisyonu, Google ve Meta uygulamalarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini bildirdi.
Komisyon, söz konusu şirketlerin kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettiği ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle, Google'a 50 milyon dolar, Meta'ya ise 22 milyon dolar para cezası verdi.